В Ярдымлы в лесу обнаружено тело молодого мужчины

В Ярдымлы в лесу обнаружено тело 26-летнего мужчины.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, тело жителя села Одуракеран Хакима Захидова 1996 года рождения, повешенного на дереве, было обнаружено в лесистой местности недалеко от села.

Никаких травм или признаков насилия на теле не выявлено.

По факту проводится расследование.