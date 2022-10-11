https://news.day.az/society/1502324.html В Ярдымлы в лесу обнаружено тело молодого мужчины
В Ярдымлы в лесу обнаружено тело молодого мужчины
В Ярдымлы в лесу обнаружено тело 26-летнего мужчины.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, тело жителя села Одуракеран Хакима Захидова 1996 года рождения, повешенного на дереве, было обнаружено в лесистой местности недалеко от села.
Никаких травм или признаков насилия на теле не выявлено.
По факту проводится расследование.
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