В Шеки уволен директор школы, против которого протестовали учителя
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Уволен директор средней школы села Джафарабад Шекинского района, против которого протестовали учителя.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в Шеки-Загатальском региональном управлении образования.

Отмечено, что сотрудниками регионального Управления образования в школе было проведено расследование и выявлен ряд нарушений.

"Для принятия соответствующих мер Министерству науки и образования Азербайджанской Республики были представлены результаты проведенного расследования. Согласно соответствующему распоряжению министра науки и образования, трудовой договор, заключенный с директором школы Саламовым Рахимом Эльхан оглу, расторгнут".

Отметим, основной причиной протеста стало возвращение на работу директора Рахима Саламова, уволенного в прошлом году за коррупцию и другие негативные действия.