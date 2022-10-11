https://news.day.az/society/1502472.html В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
В Лянкяранском районе в 15 километрах к северу-западу от Лянкяранской сейсмостанции зарегистрировано землетрясение.
Об этом Day.Az сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы.
Сообщается, что землетрясение силой 3 балла произошло в 14:22 по местному времени. Толчки не ощущались.
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