В Азербайджане произошло землетрясение

В Лянкяранском районе в 15 километрах к северу-западу от Лянкяранской сейсмостанции зарегистрировано землетрясение.

Об этом Day.Az сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы.

Сообщается, что землетрясение силой 3 балла произошло в 14:22 по местному времени. Толчки не ощущались.