https://news.day.az/society/1502480.html В Азербайджане установлен размер оплаты за выдачу или замену удостоверения журналиста
В Азербайджане установлен размер оплаты за выдачу или замену удостоверения журналиста
В Азербайджане размер оплаты за выдачу или замену удостоверения журналиста составит 20 манатов.
Это отражено в постановлении Кабинета министров об утверждении "Формы удостоверения журналиста" и "Размера оплаты за выдачу или замену удостоверения журналиста и порядка использования этих средств", передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Как отмечается в документе, эти средства являются собственностью государства, находятся в распоряжении Агентства развития медиа Азербайджанской Республики и их распорядитель не может быть заменен. Средства будут формироваться за счет платежей на банковский счет Агентства за выдачу или замену удостоверения журналиста.
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