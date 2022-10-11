Какой погоды ждать завтра? - ПРОГНОЗ
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, утром местами возможны кратковременные осадки, ветер умеренный северный, сообщили Day.Az в Бюро гидрометеорологических прогнозов.
Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 16-18, днем - 21-23 градуса тепла.
Атмосферное давление повысится с 764 до 766 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 65-75 процентов.
Завтра в районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако в некоторых восточных районах ожидаются грозовые дожди, местами туман, порывистый западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 13-17, днем - 22-26, в горах ночью - 5-9, днем - 11-16 градусов тепла.
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