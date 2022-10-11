В Балаханы украли платежный терминал «MilliÖn»

В поселке Балаханы Сабунчинского района задержаны лица, похитившие платежный терминал "MilliÖn", передает Day.Az.

Кража зафиксирована камерами видеонаблюдения.

На момент кражи в терминале было 5405 манатов. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 12-го отделения полиции Сабунчинского районного управления полиции, были выявлены и задержаны подозреваемые в совершении преступления жители города Баку Роман Аббасов и Салех Нагизаде. После кражи терминала они взломали его на территории поселка Балаханы и забрали деньги из кассы. В ходе расследования было установлено, что платежный терминал был доставлен с этой территории на автомобиле, принадлежащем Салеху Нагизаде.

По данному факту в следственном отделе Сабунчинского районного управления полиции возбуждено уголовное дело, продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по задержанию других лиц, причастных к инциденту.