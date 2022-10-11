https://news.day.az/society/1502491.html «Tiktok» возобновил свою деятельность в Азербайджане
«Tiktok» возобновил свою деятельность в Азербайджане
Социальная сеть "Tiktok" возобновила свою деятельность в Азербайджане.
Как передает Day.Az, сегодня социальная сеть возобновила свою деятельность.
Напомним, что 12-13 сентября социальная сеть "TikTok" была закрыта в Азербайджане после провокаций со стороны вооруженных сил Армении на азербайджано-армянской границе. Причиной закрытия "ТикТок" стало предотвращение распространения информации, которая раскрывает военные секретные данные, дискредитирует успехи нашей армии и формирует в обществе неправильное мнение.
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