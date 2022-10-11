Процесс получения грантов в Азербайджане станет более прозрачным.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос отражен в предложенном изменении в закон "О гранте", которое было вынесено на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) и было рекомендовано к рассмотрению на пленарном заседании парламента.

Согласно изменению, реестр грантов, полученных органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти от имени Азербайджанской Республики или от имени органа (учреждения), определенного соответствующим органом исполнительной власти, будет вестись в порядке, установленном органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти.

Как отмечается, основной целью предлагаемого изменения является обеспечение прозрачности при получении грантов, формирование системы, отвечающей современным требованиям в этой области, создание единой информационной системы, охватывающей необходимую информацию о грантах.

После обсуждения изменение было вынесено на голосование и принято в первом чтении.