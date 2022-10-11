В Азербайджане выявлены новые случаи заражения коронавирусом

В Азербайджане выявлено еще 92 случая заражения коронавирусом, 94 человек вылечились, 3 человека скончались.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 822 278 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 811 821 человек вылечился, 9 931 скончался, число активных больных - 526.

За прошедшие сутки проведено 3 313 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 277 812 тестов.