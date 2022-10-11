Семь человек пострадали в ДТП с такси на Алтае

Семь человек пострадали на Алтае в результате аварии, которую спровоцировал водитель такси. Он не пропустил машину, ехавшую по главной дороге. После столкновения автомобиль перевернулся.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в результате травмы получили извозчик и его пассажиры, а также все, кто находился во второй легковушке.

Судя по повреждениям, основной удар пришелся на левую сторону такси. Двери смяло, поэтому пострадавшие оказались зажаты в салоне. Чтобы их извлечь, спасателям пришлось разрезать кузов машины. После этого пострадавших осторожно перенесли в автомобиль скорой помощи и доставили в больницу.

Ранее массовая авария с участием восьми машин произошла на трассе в Воронежской области. В результате ДТП погиб один человек, еще семеро пострадали.