Журналисты смогут беспрепятственно работать и без получения удостоверения MEDİA

Внедрение реестра медиа и выдача соответствующих удостоверений - это очередной шаг, направленный на облегчение работы журналистов. Журналисты смогут беспрепятственно работать и без получения соответствующего удостоверения Агентства развития медиа Азербайджана (MEDİA).

Об этом во вторник, отвечая на вопросы Trend, сказал председатель профсоюза журналистов, эксперт в сфере медиа Мушфиг Алескерли.

По его словам, подготовка и выдача журналистских удостоверений является продолжением процесса, связанного с внедрением реестра медиа.

"Есть и положение закона, и соответствующий указ главы государства о создании реестра медиа. В связи с этим субъектам медиа, входящим в реестр СМИ, будут выданы справки, а журналистам, зарегистрированным в реестре, - удостоверение журналиста. Это носит добровольный характер. Журналисты смогут зарегистрироваться в реестре, подав заявление. Применяемые при этом критерии зачисления являются критериями, относящимися к профессионализму. Регистрация служит упрощению работы журналиста", - сказал Алескерли.

Эксперт отметил, что указанное удостоверение журналиста является документом определенной формы, подтверждающим, что сведения о заявителе действительно внесены в реестр.

"Удостоверение журналиста подготовлено ​​на основе международных стандартов и имеет QR-код. Особого внимания заслуживает то, что при этом признаются права не только журналистов, работающих в редакциях, в штате, но и внештатных журналистов. Потому что эти удостоверения касаются журналистов в реестре медиа, работающих не только по трудовым договорам, но и по контрактам на оказание услуг. При этом журналисты смогут беспрепятственно работать и без получения этого удостоверения", - сказал Алескерли.