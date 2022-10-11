В Шуше организованы мобильные юридические услуги
В городе Шуша организованы мобильные услуги юридической службы.
Как сообщили во вторник в пресс-службе министерства юстиции Азербайджана, специалисты, задействованные в процессе восстановления и разминирования в Шуше, а также медработники воспользовались услугами министерства, связанными с нотариальными действиями и государственной регистрацией актов гражданского состояния с использованием электронных ресурсов передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Им были предоставлены юридические консультации, информация об электронных и мобильных юридических услугах, розданы соответствующие буклеты, даны ответы на интересующие их вопросы.
Оказание мобильных услуг юридической службы на освобожденных территориях будет продолжено.
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