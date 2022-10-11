На станциях Бакинской кольцевой линии запущена инновационная технология оплаты проезда

Компания Visa впервые в Азербайджане запустила технологию Mobility & Transit Transaction (MTT). Как передает Day.Az, об этом сказали во вторник Trend в азербайджанском представительстве Visa.

Вице-президент и региональный менеджер Visa в странах Центральной Азии и Азербайджане Кристина Дорош убеждена, что комфортная инфраструктура и "умный транспорт" - это важнейшие факторы развития экономики страны и современных городов.

"Наша команда стремится предоставить пользователям карт Visa максимально комфортный опыт при совершении мультимодальных путешествий, когда пассажир в течение дня пользуется разными типами транспорта. Для этого мы выстраиваем бесшовную экосистему, без необходимости полагаться на наличные деньги, покупать несколько билетов или устанавливать несколько приложений. Начиная с 2018 года, Visa принимала активное участие в более чем 650 проектах в области городской мобильности по всему миру, а также стала партнером запуска 280 проектов по бесконтактной оплате проезда. Сегодня мы рады иметь возможность развивать этот подход в Азербайджане совместно с нашими партнерами. Надеемся, что вскоре эта технология появится не только в проекте железных дорог Азербайджана, но и во всем транспорте Баку, а также всех регионах страны", - сказала она.

В пресс-службе Visa отметили, что эта технология позволяет объединять оплату за проезд в общественном транспорте за 24 часа в одну транзакцию, которая списывается единым платежом в конце дня.

"Сервис запущен на всех 14 станциях Бакинского кольцевого маршрута, оборудованных турникетами со считывающими устройствами для приема бесконтактных платежей. Пассажиры могут оплатить проезд не только банковскими картами, но и используя устройства со встроенным NFC-модулем (телефон, часы или платежное кольцо)", - подчеркнули в Visa.

Отметим, что модель MTT позволяет операторам предлагать ряд гибких тарифов для пассажиров, в том числе фиксированные тарифы, тарифы с учетом расстояния и времени, мультимодальные тарифы, а также такие функции, как ограничение тарифа, льготы и возврат средств за задержку.

"Глобальные исследования Visa показывают, что 27 процентов потребителей в крупных городах готовы чаще пользоваться общественным транспортом, если за него будет проще платить. MTT создает инклюзивный, бесшовный и эффективный опыт оплаты проезда в общественном транспорте для пассажиров, а высокая скорость транзакций позволяет быстро и эффективно входить и выходить из систем общественного транспорта", - добавили в компании.