В Наримановском районе Баку столкнулись три автомобиля.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зафиксирован на проспекте Зии Буньятова.

Так, автомобиль марки "AzSamand" на большой скорости врезался в автомобиль марки KIA, двигавшийся в том же направлении по подземному переходу. От сильного удара KIA отбросило на автомобиль марки BMW.

В результате аварии пострадал один человек, находившийся в автомобиле AzSamand.

По факту проводится расследование.