https://news.day.az/society/1502661.html В Баку столкнулись три автомобиля, есть пострадавший - ФОТО
В Баку столкнулись три автомобиля, есть пострадавший - ФОТО
В Наримановском районе Баку столкнулись три автомобиля.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зафиксирован на проспекте Зии Буньятова.
Так, автомобиль марки "AzSamand" на большой скорости врезался в автомобиль марки KIA, двигавшийся в том же направлении по подземному переходу. От сильного удара KIA отбросило на автомобиль марки BMW.
В результате аварии пострадал один человек, находившийся в автомобиле AzSamand.
По факту проводится расследование.
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