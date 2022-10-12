https://news.day.az/society/1502663.html В Баку скоростной поезд сбил человека
В Баку скоростной поезд сбил человека
В Баку скоростной поезд сбил человека.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на железнодорожной станции Кешля.
Скоростной электрический пассажирский поезд Stadler- EШ- 019, курсирующий в направлении Баладжары - Кешля-Баку, которым управляли машинист Махир Агаев и помощник машиниста Пирверди Габибов, сбил Араза Мамедова, переходившего железную дорогу. Араз Мамедов скончался на месте происшествия.
По факту ведется расследование.
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