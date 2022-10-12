В Баку из автомобиля похитили $40 тыс.

В 19-е отделение Управления полиции Сабунчинского района поступила информация о том, что на одной из остановок в поселке Кюрдаханы из автомобиля марки "KİA" украдены 40 тысяч долларов.

Как сообщили Day.Az в МВД, в результате мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, были установлены и задержаны подозреваемые в совершении кражи жители поселка Нардаран Мирзагасан Кязымов и Вугар Аскеров.