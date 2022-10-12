https://news.day.az/society/1502719.html Установлена личность водителя, сбившего школьника в Агстафе
Установлена личность водителя, сбившего школьника в Агстафе
Человек, сбивший 16-летнего подростка в Агстафе, оказался командиром воинской части.
Как передает Day.Az со ссылкой на "Qafqazinfo", вчера скончался Оруджев Насиб Рауф оглы, 2006 года рождения, сбитый автомобилем марки "Мерседес", Б.Мамедовым, которым управлял Б.Мамедовым.
Инцидент произошёл на 8-м километре автодороги Агстафа-Садыхлы - села Пойлу.
По данному факту в Агстафинском РОВД возбуждено уголовное дело.
Стало известно, что виновник аварии Б.Мамедов, был командиром N-ской воинской части.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре