Реестр медиа начнет функционировать в ближайшие дни.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджана Ахмед Исмаилов в ходе подписания меморандума о сотрудничестве между Агентством и Советом печати Азербайджана.

Он отметил, что накануне Кабинет министров утвердил "Форму удостоверения журналиста" и "Размер оплаты за выдачу или замену удостоверения журналиста и порядок использования этих средств".

"Тем самым была обеспечена нормативно-правовая база реформ. С этой точки зрения остались лишь документы, которые необходимо адаптировать, и в связи с этим ведется работа", - сказал Исмаилов.