В Азербайджане устраняется дефицит йода в аптеках

Принимаются меры по устранению дефицита йода в аптеках страны.

Как передает Day.Az , об этом сообщили в Центре аналитической экспертизы Министерства здравоохранения Азербайджана.

"Заявка на импорт йода в страну утверждалась в последний раз в апреле. И только в конце сентября мы зарегистрировали новую заявку компании-импортера йода. Считаю, что в ближайшее время дефицит йода будет устранен", - отметили в структуре.