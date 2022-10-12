https://news.day.az/society/1502748.html В Азербайджане устраняется дефицит йода в аптеках
В Азербайджане устраняется дефицит йода в аптеках
Принимаются меры по устранению дефицита йода в аптеках страны.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Центре аналитической экспертизы Министерства здравоохранения Азербайджана.
"Заявка на импорт йода в страну утверждалась в последний раз в апреле. И только в конце сентября мы зарегистрировали новую заявку компании-импортера йода. Считаю, что в ближайшее время дефицит йода будет устранен", - отметили в структуре.
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