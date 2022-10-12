Удостоверение, выдаваемое журналистам, зарегистрированным в реестре медиа, является подтверждением внесения сведений о них в этот реестр. Журналисты могут регистрироваться в реестре медиа на добровольной основе

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджана Ахмед Исмаилов.

"Это не значит, что журналисты, которые не зарегистрируются в реестре, могут столкнуться с ограничениями. К сожалению, некоторые эксперты неверно понимают ряд положений закона "О медиа", - сказал он.