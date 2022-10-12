В Баку украли ящик для пожертвований

В Баку произошла кража.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МВД.

В первое отделение полиции Хазарского РУП поступило обращение в связи с кражей ящика для пожертвований с 400 манатами, установленного у входа в магазин в поселке Мардакян.

Сотрудники полиции выявили и задержали подозреваемого в хищении жителя Баку, ранее неоднократно судимого Закира Алиева.

По данному факту ведется расследование.