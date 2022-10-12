https://news.day.az/society/1502752.html В Баку украли ящик для пожертвований
В Баку украли ящик для пожертвований
В Баку произошла кража.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МВД.
В первое отделение полиции Хазарского РУП поступило обращение в связи с кражей ящика для пожертвований с 400 манатами, установленного у входа в магазин в поселке Мардакян.
Сотрудники полиции выявили и задержали подозреваемого в хищении жителя Баку, ранее неоднократно судимого Закира Алиева.
По данному факту ведется расследование.
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