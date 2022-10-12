Вниманию поступающих в лицеи и гимназии

Изменены правила приема в лицеи и гимназии.

Об этом сообщили Day.Az в Министерстве науки и образования.

Внесены следующие изменения:

- независимо от направлений лицеев и гимназий прием будет вестись по двум предметам, а именно по языку обучения и математике;

- задания по языку обучения будут подготовлены в направлении определения навыков понимания прочитанного и знания языковых правил, а задания по предмету математика - в направлении определения математических знаний и способностей в соответствующих классах, а также математического мышления учащихся;

- прием в лицеи и гимназии будет осуществляться в V-VIII классы в зависимости от назначения и направления;

Регистрация на централизованный вступительный экзамен в лицеи и гимназии будет организована через портал электронного перевода учащихся (sy.edu.az) в апреле-мае, а сам экзамен пройдет в июне.



Отметим, что уже несколько лет вступительные экзамены в лицеи и гимназии проводятся централизованно. После регистрации учащиеся участвуют в экзамене и по его итогам, в зависимости от своих результатов выбирают лицей или гимназию. Прием во многие лицеи и гимназии, расположенные в городе Баку и регионах, на нынешний учебный год был проведен в централизованном порядке. Для участия в указанных экзаменах зарегистрировались около 19 000 учащихся, и 2 638 учащихся успешно сдали экзамены.