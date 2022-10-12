Фонд YAŞAT возмещает расходы на лечение наших гази

Тяжелораненый гази Рауф Габиль оглу Ягубов отправлен для лечения в Турецкую Республику.

Об этом Day.Az сообщили в отделе по связям с общественностью Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики.

Отметим, что фонд YAŞAT на основании врачебного заключения регулярно отправляет на лечение тяжелораненых участников войны. Фонд держит под контролем процесс лечения наших гази до полного их выздоровления.

Напомним, что на сегодняшний день на лечение в Турцию отправлены 176 гази. Курс лечения 154 из них успешно завершен и они возвратились на Родину.

Фонд обеспечивает их также лекарственными препаратами, предусмотренными для последующего лечения.

Подробную информацию об отчете и расходах фонда YAŞAT можно получить в разделе "Отчеты" (https://yashat.gov.az/report/tableau) на официальном интернет-сайте yashat.gov.az.

Кроме того, действует колл-центр фонда 8110.