Какой будет погода завтра? - ПРОГНОЗ
Обнародован прогноз погоды на 13 октября.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Однако вечером в отдельных местах ожидается кратковременный дождь, северо-восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 16-18° тепла, днем - 20-23° тепла, в Баку ночью - 16-18° тепла, днем - 21-23° тепла.
Атмосферное давление составит 767 мм ртутного столба.
Относительная влажность воздуха составит 65-75%.
Начиная с восточных районов Азербайджана, местами ожидаются переменные дожди, в отдельных местах интенсивные, местами туман, умеренный восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 13-17° тепла, днем - 20-25° тепла, в горах ночью - 4-8° тепла, днем - 8-13° тепла.
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