https://news.day.az/society/1502877.html К сведению пассажиров бакинского метро
К сведению пассажиров бакинского метро
С 13 по 16 октября вход на станции "фиолетовой" линии Бакинского метрополитена будет закрываться в 23:30.
Об этом Day.Az сообщили в среду в пресс-службе ЗАО "Бакинский метрополитен".
Было отмечено, что причиной этого является начало работ по организации движения поездов на участке "Ходжасан-Автовокзал".
"В связи с этим вход на станции "Автовокзал", "Мемар Аджеми" и "8 Ноября" будет закрываться раньше", - сказали в ЗАО.
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