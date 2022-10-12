К сведению пассажиров бакинского метро

С 13 по 16 октября вход на станции "фиолетовой" линии Бакинского метрополитена будет закрываться в 23:30.

Об этом Day.Az сообщили в среду в пресс-службе ЗАО "Бакинский метрополитен".

Было отмечено, что причиной этого является начало работ по организации движения поездов на участке "Ходжасан-Автовокзал".

"В связи с этим вход на станции "Автовокзал", "Мемар Аджеми" и "8 Ноября" будет закрываться раньше", - сказали в ЗАО.