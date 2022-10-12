Бакметрополитен переходит на усиленный режим работы
В связи с завтрашним матчем в рамках группового этапа Лиги Европы УЕФА между "Карабахом" и "Олимпиакосом" Бакинский метрополитен переходит на усиленный режим работы.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в ЗАО "Бакинский метрополитен".
Принимая во внимание интерес к матчу, который состоится на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова, расположенном возле станции метро "Гянджлик", будет принят ряд мер для безопасной и комфортной перевозки пассажиров.
В соответствии с оперативным планом в связи с массовыми мероприятиями, организованными на этой арене, накануне игры на станции будет введен усиленный режим работы. За счет увеличения механизмов контроля на станцию будет выделена дополнительная рабочая сила и подготовлен график дежурств.
Меры предосторожности также будут приняты на станциях "Нариман Нариманов" и "28 Мая". В случае необходимости могут быть выпущены и дополнительные поезда, находящиеся в резерве.
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