Момент стрельбы в служебный автомобиль посольства Азербайджана в Вашингтоне

В ночь с 10 на 11 октября был обстрелян служебный автомобиль посольства Азербайджана в Вашингтоне. В связи с произошедшим дипломатическое представительство незамедлительно проинформировало соответствующие структуры США, представлены записи с видеокамер.

Появилась видеозапись нападения. На видео видно, как неизвестное лицо несколько раз выстрелило в служебный автомобиль посольства Азербайджана.

Day.Az со ссылкой на APA TV представляет кадры нападения: