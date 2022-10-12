https://news.day.az/society/1502903.html Момент стрельбы в служебный автомобиль посольства Азербайджана в Вашингтоне - ВИДЕО
Момент стрельбы в служебный автомобиль посольства Азербайджана в Вашингтоне - ВИДЕО
В ночь с 10 на 11 октября был обстрелян служебный автомобиль посольства Азербайджана в Вашингтоне. В связи с произошедшим дипломатическое представительство незамедлительно проинформировало соответствующие структуры США, представлены записи с видеокамер.
Появилась видеозапись нападения. На видео видно, как неизвестное лицо несколько раз выстрелило в служебный автомобиль посольства Азербайджана.
Day.Az со ссылкой на APA TV представляет кадры нападения:
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