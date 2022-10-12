https://news.day.az/society/1502906.html В Азербайджане 21 село осталось без газа
В Азербайджане 21 село осталось без газа
Сегодня в 21 селе Хачмазского района была приостановлена подача природного газа.
Об этом Day.Az сообщили в ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).
Согласно информации, в результате сжигания бытовых отходов вокруг газопровода среднего давления диаметром 315 мм, питающегося от газораспределительной сети "Хачмаз" и проходящего по территории села Гарадаглы, была повреждена газовая линия.
По этой причине было приостановлено газоснабжение 4 500 абонентов. Ремонтные работы уже начались. После их завершения подача газа будет восстановлена.
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