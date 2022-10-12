В Лачине начались инвентаризация и мониторинг историко-архитектурных памятников

В Лачине начаты мероприятия по первичной инвентаризации и мониторингу историко-архитектурных памятников.

Об этом сообщили Trend в среду в Государственной службе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия Азербайджана, передает Day.Az.

Мероприятия проводятся Гянджинским региональным Управлением Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры Азербайджана.