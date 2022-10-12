https://news.day.az/society/1502922.html В Лачине начались инвентаризация и мониторинг историко-архитектурных памятников
В Лачине начались инвентаризация и мониторинг историко-архитектурных памятников
В Лачине начаты мероприятия по первичной инвентаризации и мониторингу историко-архитектурных памятников.
Об этом сообщили Trend в среду в Государственной службе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия Азербайджана, передает Day.Az.
Мероприятия проводятся Гянджинским региональным Управлением Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры Азербайджана.
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