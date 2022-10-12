https://news.day.az/society/1502937.html В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
В Ширванском районе произошло землетрясение.
Как передает Day.Az, в 21:50 по местному времени в 12 км к юго-востоку от станции Ширван в Ширванском районе было зарегистрировано землетрясение.
Магнитуда подземных толчков составила 3 балла, глубина - 19 км.
Подземные толчки не ощущались.
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