В Азербайджане произошло землетрясение
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В Ширванском районе произошло землетрясение.

Как передает Day.Az, в 21:50 по местному времени в 12 км к юго-востоку от станции Ширван в Ширванском районе было зарегистрировано землетрясение.

Магнитуда подземных толчков составила 3 балла, глубина - 19 км.

Подземные толчки не ощущались.