На Каспии произошло землетрясение
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В Каспийском море произошло землетрясение.

Об этом Day.Az сообщили в четверг в Республиканском центре сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана.

Подземные толчки силой 3,0 балла были зафиксированы в 03:52 по местному времени.

Очаг землетрясения залегал на глубине 62 километров.