https://news.day.az/society/1502957.html На Каспии произошло землетрясение
На Каспии произошло землетрясение
В Каспийском море произошло землетрясение.
Об этом Day.Az сообщили в четверг в Республиканском центре сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана.
Подземные толчки силой 3,0 балла были зафиксированы в 03:52 по местному времени.
Очаг землетрясения залегал на глубине 62 километров.
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