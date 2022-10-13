8-9 октября в Европейско-Азербайджанской Школе (ЕАШ) прошла Конференция "Модель Организации Объединенных Наций", которая была открыта для всех учащихся англоязычных школ 8-12 классов.

Мероприятие началось с исполнения Государственного гимна Азербайджанской Республики. Выступая с речью, директор среднего корпуса ЕАШ Линда Томпсон поприветствовала всех делегатов и пожелала им всего наилучшего на двухдневной конференции. Представитель Организации Объединенных Наций, Аманда Орпана выступила с речью и вступила в диалог со всеми делегатами EASMUN, объясняя все цели и задачи реальных конференций Организации Объединенных Наций.

Организаторы мероприятия выступили и поделились своим мнением о конференции.

Конференция, известная как EASMUN, представляет собой модельную конференцию Организации Объединенных Наций, которая призывает всех желающих студентов участвовать в многочисленных заседаниях комитетов, проводимых в кампусе средней школы EAШ.

На каждой из этих сессий студенты убеждались в необходимости совместной работы над решением важных глобальных проблем с делегатами из 25 разных стран. Улучшив свои навыки общения, критического мышления, сотрудничества, публичных выступлений, исследовательской деятельности и организации, все делегаты получили возможность писать окончательные резолюции по вопросам, обсуждаемым с председателями, сопредседателями и директорами каждого комитета.

Конференция прошла довольно интерактивной.

С целью вызвать у делегатов чувство ответственности, EASMUN обеспечил полную приверженность всех студентов занятиям посредством дебатов, дискуссий и переговоров, проводимых на всех заседаниях этой двухдневной офлайн-конференции.

Конференция успешно продолжала свою деятельность в течение двух дней. В конце конференции директор Европейско-Азербайджанской Школы Франческо Банкини поздравил участников и подчеркнул, что темы и дебаты, обсуждавшиеся в ходе сессии, окажут весомое влияние на будущее образование и трудовую карьеру участников.

В конце мероприятия активным участникам были вручены подарки и сертификаты.