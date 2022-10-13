https://news.day.az/society/1503010.html В Азербайджане известный мейханщик попал в ДТП - ФОТО - ВИДЕО
В Азербайджане известный мейханщик попал в ДТП - ФОТО - ВИДЕО
В Низаминском районе Баку произошло ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария была зафиксирована на проспекте Бабека.
Двигавшийся на высокой скорости Azsamand сначала врезался в Renault, который, в свою очередь, въехал в остановившийся на красный свет автомобиль Toyota.
В результате аварии два человека, находившихся в Renault, получили травмы.
Пострадавших доставили в больницу №3.
Toyota управлял известный ашуг Намиг Фархадоглу (Гусейнов).
На место происшествия были привлечены сотрудники Низаминского районного отдела полиции.
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