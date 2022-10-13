В Азербайджане известный мейханщик попал в ДТП

В Низаминском районе Баку произошло ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария была зафиксирована на проспекте Бабека.

Двигавшийся на высокой скорости Azsamand сначала врезался в Renault, который, в свою очередь, въехал в остановившийся на красный свет автомобиль Toyota.

В результате аварии два человека, находившихся в Renault, получили травмы.

Пострадавших доставили в больницу №3.

Toyota управлял известный ашуг Намиг Фархадоглу (Гусейнов).

На место происшествия были привлечены сотрудники Низаминского районного отдела полиции.