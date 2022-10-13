Хорошая новость для пенсионеров

Пенсии в Азербайджане будут полностью выплачены 14-го октября.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Государственный фонд социальной защиты.

К октябрьской пенсии будет добавлена предусмотренная на последний квартал часть (50 манатов) из 200 манатов материальной помощи, выплата которой запланирована в течение текущего года.

В этот же день будет произведена выплата пенсий лицам с правом на льготные пенсии.