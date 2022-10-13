https://news.day.az/society/1503018.html Хорошая новость для пенсионеров
Хорошая новость для пенсионеров
Пенсии в Азербайджане будут полностью выплачены 14-го октября.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Государственный фонд социальной защиты.
К октябрьской пенсии будет добавлена предусмотренная на последний квартал часть (50 манатов) из 200 манатов материальной помощи, выплата которой запланирована в течение текущего года.
В этот же день будет произведена выплата пенсий лицам с правом на льготные пенсии.
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