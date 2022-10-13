В Азербайджане ухудшится погода

С 13 до полудня 16 октября на территории страны ожидается нестабильная погода, гроза, время от времени дожди.

Об этом сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе.

Сообщается, что днем 14 октября, а также местами 15 октября западный ветер усилится до 15-20 м/с.

Есть вероятность повышения уровня воды в реках.