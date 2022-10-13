https://news.day.az/society/1503056.html Возбуждено уголовное дело по факту смерти новорожденного в Ширване
Возбуждено уголовное дело по факту смерти новорожденного в Ширване
Возбуждено уголовное дело по факту смерти ребенка, родившегося в Центральной городской больнице Ширвана у Эльнуры Биньятовой 08.08.2022 г.
Как сообщили Day.Az в Генпрокуратуре, установлено, что смерть наступила в результате халатности акушера-гинеколога Фарганы Гадировой.
В связи с этим в прокуратуре города Ширван возбуждено уголовное дело по статье 314.2 УК (халатность, повлекшая смерть потерпевшего по неосторожности).
В отношении Фарганы Гадировой, привлеченной по указанной статье Уголовного кодекса в качестве обвиняемой, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Расследование продолжается.
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