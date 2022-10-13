Стало известно, как бывший адвокат обманул блогера Сабину Катанову

Стало известно, как бывший адвокат Вугар Сафарли, приговоренный два дня назад Бакинским судом по тяжким преступлениям к восьми годам лишения свободы, обманул известного блогера Сабину Катанову.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, самое крупное мошенничество (в размере 130 000 манатов) экс-адвокатом, обманувшим 17 человек на общую сумму более 200 000 манатов, было совершено именно в отношении Катановой.

В ходе судебного расследования выяснилось, что в 2021 году блогер продала свою квартиру в новостройке в Баку за 140 000 манатов. В Мардакяне она приобрела земельный участок площадью шесть соток. Однако потом, поняв, что построить дом будет сложно, Катанова захотела вернуть проданную квартирую. Она встретилась с человеком, купившим ее жилье, и объявила ему, что готова вернуть 140 000 и возместить дополнительные расходы, понесенные за квартиру. Другая сторона не согласилась с предложением и решила урегулировать дело в суде.

После этого блогер обратилась к адвокату Вугару Сафарли.

"Примерно 4-5 лет назад В.Сафарли в Instagram написал сообщение, в котором отметил, что может решить любые вопросы, связанные с его профессиональной деятельностью, и указал свой телефон. Я тогда записала этот номер. Когда я позвонила Вугару, он заверил, что сможет помочь мне на законных основаниях. Я встретилась с ним в его офисе, и в тот же день мы заключили договор об оказании юридической помощи. Я заплатила Вугару 1 200 манатов, а остальные 800 обещала дать по завершении дела", - сказала она.

Однажды адвокат позвонил и сообщил, что ему нужно заплатить 22 000 манатов в ипотечный фонд, чтобы выкупить квартиру. С.Катанова и ее мать передали ему деньги. Затем В.Сафарли дважды брал у нее по 50 000 манатов якобы для того, чтобы внести их в ипотечный фонд. Последние два раза блогер передала ему 5 000 и 3 500 манатов. Каждый раз, передавая деньги, Катанова получала расписку и фотографировала купюры. Однако потом, поняв, что защитник под разными предлогами обманывает ее, обратилась с жалобой.

Вугар Сафарли после совершенных им деяний был исключен из Коллегии адвокатов.