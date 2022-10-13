В Говсане приостановлена деятельность АЗС

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) приостановило деятельность станции заправки сжиженным газом в поселке Говсан Сураханского района города Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу ведомства, инспекторы Госагентства по охране труда в промышленности и горному надзору провели проверку деятельности этой станции, принадлежащей ООО Orxan-Vüsal.

Были выявлены нарушения, представляющие угрозу для здоровья и жизни людей. Так, установлено, что срок годности эксплуатируемого оборудования истек, полный технический осмотр не проводился, контрольно-измерительные приборы и защитные установки не проверялись.

Из-за невозможности немедленного устранения выявленных недочетов работа АЗС была приостановлена.