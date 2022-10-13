К сведению желающих поступить на госслужбу

16 октября Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет тестовый экзамен по приему на государственную службу на должности, соответствующие группам ВА и ВВ, которые относятся к типу В административных должностей (административно-исполнительные должности).

Как передает Day.Az со ссылкой на ГЭЦ, экзамен начнется в восьми зданиях в Баку одновременно - в 11:00 и продлится три часа. Кандидаты должны прийти в указанное в пропуске время. Пришедшие после 10:45 к экзамену не допускаются.

Запрещается проносить в здание мобильные телефоны и другие средства связи, электронные устройства, калькуляторы, электронные носители информации, книги, тетради, журналы, конспекты, справочники, словари, таблицы и другие вспомогательные средства, а также сумки.

Лица, зарегистрировавшиеся для участия в экзамене, должны зайти на сайт ГЭЦ и распечатать пропускной лист.

Всего зарегистрировались 1 983 кандидата, в том числе 523 - по группе ВА и 1 460 - ВВ.