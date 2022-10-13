В Баку уволили складчика, съевшего на работе 112 шоколадок

Уволенный складчик не согласился с решением работодателя, на которого подал в суд.

Как передает Day.Az, в новостном сюжете канала ITV рассказывается о том, что складчик съел 112 шоколадок с орехами известного бренда, название которого не упоминается - когда была обнаружена недостача продукции, работодатель расторг со складчиком соглашение о работе, который в свою очередь обратился в суд.

Наримановским районным судом было установлено, что употребление шоколада не могло причинить компании материальный ущерб и серьезно подорвать интересы работодателя - также отмечается, что шоколад был съеден складчиком незадолго до истечения срока годности продукта.

Судом было принято решение о восстановлении истца на ранее занимаемой им должности.