В Азербайджане выявлены новые случаи заражения коронавирусом

В Азербайджане выявлен еще 81 случай заражения коронавирусом, 48 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 822 427 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 811 998 человек вылечился, 9 931 скончался, число активных больных - 498.

За прошедшие сутки проведено 2 443 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 282 773 теста.