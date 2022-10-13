https://news.day.az/society/1503153.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлен еще 81 случай заражения коронавирусом, 48 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 822 427 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 811 998 человек вылечился, 9 931 скончался, число активных больных - 498.
За прошедшие сутки проведено 2 443 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 282 773 теста.
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