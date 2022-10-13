На Абшероне у женщины отобрали телефон за 3 000 манатов

В поселке Гобу Абшеронского района совершено разбойное нападение.

Как передает Day.Az со ссылкой на lent.az, местный житель Заур Алиев вместе с тремя сообщниками, личности которых не установлены, напал на улице на Адыля Адыгезалова и Гюнель Агаеву и отобрал у них соответственно 400 манатов и телефон iPhone 13 Pro Max стоимостью 3 000 манатов.

По данному факту в Абшеронском РОП возбуждено уголовное дело по статье 181.2.1 (разбой, совершенной группой лиц по предварительному сговору) УК АР. Ведется следствие.