https://news.day.az/society/1503164.html На Абшероне у женщины отобрали телефон за 3 000 манатов
На Абшероне у женщины отобрали телефон за 3 000 манатов
В поселке Гобу Абшеронского района совершено разбойное нападение.
Как передает Day.Az со ссылкой на lent.az, местный житель Заур Алиев вместе с тремя сообщниками, личности которых не установлены, напал на улице на Адыля Адыгезалова и Гюнель Агаеву и отобрал у них соответственно 400 манатов и телефон iPhone 13 Pro Max стоимостью 3 000 манатов.
По данному факту в Абшеронском РОП возбуждено уголовное дело по статье 181.2.1 (разбой, совершенной группой лиц по предварительному сговору) УК АР. Ведется следствие.
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