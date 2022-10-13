Пожар в жилом доме в Баку

В Баку произошел пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на МЧС, в коридоре 8-го этажа девятиэтажного жилого дома в Гарадагском районе города Баку на площади 20 м² сгорели бытовые отходы и непригодные для использования предметы быта.

Во время пожара 2 человека были доставлены в больницу с диагнозом "угарное отравление", 12 жителей (в том числе 4 ребенка) были эвакуированы пожарными в безопасную зону. Квартиры были защищены от огня. Пожар потушен.