https://news.day.az/society/1503181.html Пожар в жилом доме в Баку
Пожар в жилом доме в Баку
В Баку произошел пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на МЧС, в коридоре 8-го этажа девятиэтажного жилого дома в Гарадагском районе города Баку на площади 20 м² сгорели бытовые отходы и непригодные для использования предметы быта.
Во время пожара 2 человека были доставлены в больницу с диагнозом "угарное отравление", 12 жителей (в том числе 4 ребенка) были эвакуированы пожарными в безопасную зону. Квартиры были защищены от огня. Пожар потушен.
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