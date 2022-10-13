Пожар в цехе в Сумгайыте потушен

На "горячую линию" МЧС Азербайджана "112" поступила информация о возгорании в цехе, расположенном по адресу: г. Сумгайыт, ул. Черкасская, 41-й квартал.

Как сообщает Day.Az в четверг со ссылкой на министерство, подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС были немедленно привлечены на место происшествия. При оценке оперативной обстановки было установлено, что возгорание произошло в цехе по производству стекла.

Благодаря оперативным действиям подразделений пожарной охраны пожар был потушен.