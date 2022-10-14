Массовая драка в Баку

В Наримановском районе Баку произошла массовая драка.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, два человека получили тяжелые травмы в результате инцидента, зарегистрированного на улице Юсифа Вазира Чемензаминли.

Так, Садыгов Эльмеддин Камал оглу 1981 года рождения и его друг Агабалаев Идрис Назим оглу 1994 года рождения в ходе драки с группой лиц получили ножевые ранения различной степени тяжести.

Пострадавшие помещены в Клинический медицинский центр и прооперированы.

Факт расследует полиция.