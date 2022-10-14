https://news.day.az/society/1503256.html Массовая драка в Баку - есть пострадавшие
Массовая драка в Баку - есть пострадавшие
В Наримановском районе Баку произошла массовая драка.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, два человека получили тяжелые травмы в результате инцидента, зарегистрированного на улице Юсифа Вазира Чемензаминли.
Так, Садыгов Эльмеддин Камал оглу 1981 года рождения и его друг Агабалаев Идрис Назим оглу 1994 года рождения в ходе драки с группой лиц получили ножевые ранения различной степени тяжести.
Пострадавшие помещены в Клинический медицинский центр и прооперированы.
Факт расследует полиция.
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