https://news.day.az/society/1503265.html Поезд Сумгайыт-Баку опоздал - ПРИЧИНА
Поезд Сумгайыт-Баку опоздал - ПРИЧИНА
В расписании поезда Сумгайыт-Баку произошла задержка.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, скоростной поезд, следовавший по маршруту Сумгайыт-Пиршаги-Баку в 07:40, должен был прибыть на станцию в 08:30, однако, опоздав на 13 минут он прибыл в 08:43.
Согласно предоставленной информации, причиной задержки стала техническая неисправность.
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