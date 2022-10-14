Поезд Сумгайыт-Баку опоздал

В расписании поезда Сумгайыт-Баку произошла задержка.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, скоростной поезд, следовавший по маршруту Сумгайыт-Пиршаги-Баку в 07:40, должен был прибыть на станцию в 08:30, однако, опоздав на 13 минут он прибыл в 08:43.

Согласно предоставленной информации, причиной задержки стала техническая неисправность.