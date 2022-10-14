Тяжелое ДТП в Астаре - ВИДЕО
В Астаре произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на проспекте Гейдара Алиева.
Автомобиль марки "ВАЗ 2107" с государственным регистрационным номером 07-BD-877, управляемый 19-летним жителем села Арчиван Имамали Ариф оглу Алиевым, в дождливую погоду потерял управление и врезался в дерево на обочине дороги.
18-летний пассажир автомобиля Имамали Исмаил оглу Гусейнов скончался на месте от полученных травм.
Его тело было передано для экспертизы в Лянкяранское районное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.
По данному факту возбуждено уголовное дело и проводится расследование.
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