Тяжелое ДТП в Астаре

В Астаре произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на проспекте Гейдара Алиева.

Автомобиль марки "ВАЗ 2107" с государственным регистрационным номером 07-BD-877, управляемый 19-летним жителем села Арчиван Имамали Ариф оглу Алиевым, в дождливую погоду потерял управление и врезался в дерево на обочине дороги.

18-летний пассажир автомобиля Имамали Исмаил оглу Гусейнов скончался на месте от полученных травм.

Его тело было передано для экспертизы в Лянкяранское районное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.

По данному факту возбуждено уголовное дело и проводится расследование.