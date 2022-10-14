Сильный пожар в одном из районов Баку

10:39

"На "горячую линию-112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре в двухэтажном объекте (на первом этаже функционирует торговый центр) на ул. Аджеми Нахчывани в Бинагадинском районе Баку.

Как сообщили Day.Az в МЧС, благодаря оперативным мерам сил МЧС пожар удалось локализовать и предотвратить распространение огня на большую территорию.

В настоящее время операция по полному тушению пожара продолжается.

Дополнительная информация будет предоставлена позже.

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10:22

В Бинагадинском районе города Баку около торгового центра Elit начался пожар в двухэтажном торговом объекте.

Об этом в пятницу Day.Az сообщили в МЧС Азербайджана.

Согласно информации, на "горячую линию" МЧС "112" поступила информация о пожаре на втором этаже двухэтажного торгового объекта вблизи торгового центра Elit в Наримановском районе. Сразу после поступления информации силы пожарной охраны МЧС были задействованы в противопожарных операциях.

В настоящее время ведется тушение пожара. Общественности будет предоставлена ​​дополнительная информация.