Сильный пожар в одном из районов Баку - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
10:39
"На "горячую линию-112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре в двухэтажном объекте (на первом этаже функционирует торговый центр) на ул. Аджеми Нахчывани в Бинагадинском районе Баку.
Как сообщили Day.Az в МЧС, благодаря оперативным мерам сил МЧС пожар удалось локализовать и предотвратить распространение огня на большую территорию.
В настоящее время операция по полному тушению пожара продолжается.
Дополнительная информация будет предоставлена позже.
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10:22
В Бинагадинском районе города Баку около торгового центра Elit начался пожар в двухэтажном торговом объекте.
Об этом в пятницу Day.Az сообщили в МЧС Азербайджана.
Согласно информации, на "горячую линию" МЧС "112" поступила информация о пожаре на втором этаже двухэтажного торгового объекта вблизи торгового центра Elit в Наримановском районе. Сразу после поступления информации силы пожарной охраны МЧС были задействованы в противопожарных операциях.
В настоящее время ведется тушение пожара. Общественности будет предоставлена дополнительная информация.
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