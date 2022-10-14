На этих дорогах в Баку крупные пробки

Утром в пятницу, 14 октября, на 20 оживленных дорогах Баку возникли автомобильные пробки.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана, представив список улиц, на которых наблюдается большая плотность движения.

В частности, пробки зафиксированы:

- На проспекте Гейдара Алиева, как на главной, так и на второстепенной дорогах по направлению к центру города

- На трассе Баку-Сумгайыт, от Бакинского международного автовокзала до круга у станции метро "20 Января"

- На круге у станции метро "20 Января"

- На улице Алы Мустафаева, по направлению к проспекту Зии Буниятова

- На Бинагадинском шоссе, по направлению к станции метро "Азадлыг проспекти"

- На проспекте Зии Буниятова в Наримановском районе Баку, от госпиталя МВД по направлению к станции метро "20 Января"

- На Тбилисском шоссе, от станции метро "20 Января" по направлению к центру города

- На проспекте Зии Буниятова в Низаминском и Наримановском районах Баку, от Бакинского Олимпийского стадиона по направлению к улице Ахмеда Раджабли

- На улице Кёроглу Рагимова, от пересечения с улицей Гюляры Гядирбековой до улицы академика Гасана Алиева

- На улице Диляры Алиевой, от улицы Александра Сергеевича Пушкина в сторону улицы Рашида Бейбутова

- На улице Рашида Бейбутова, в сторону Центрального банка

- На улице 28 Мая, от пересечения с улицей А.С.Пушкина до улицы Рашида Бейбутова

- На улице Юсифа Сафарова, по направлению к проспекту Гейдара Алиева, а также к центру города

- На улице Узеира Гаджибейли, от моста Джаваншира до проспекта Азадлыг

- На проспекте Бабека, в сторону центра города

- На проспекте Хатаи, в сторону проспекта Гейдара Алиева

- На улице академика Зарифы Алиевой

- На проспекте Нефтяников, у круга Азнефть

- На улице Афиаддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова

- На улице Ага Нейматулла, в сторону станции метро "Нариман Нариманов"

Водителям рекомендуется учитывать это при движении.