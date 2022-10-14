На этих дорогах в Баку крупные пробки - СПИСОК - ФОТО
Утром в пятницу, 14 октября, на 20 оживленных дорогах Баку возникли автомобильные пробки.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана, представив список улиц, на которых наблюдается большая плотность движения.
В частности, пробки зафиксированы:
- На проспекте Гейдара Алиева, как на главной, так и на второстепенной дорогах по направлению к центру города
- На трассе Баку-Сумгайыт, от Бакинского международного автовокзала до круга у станции метро "20 Января"
- На круге у станции метро "20 Января"
- На улице Алы Мустафаева, по направлению к проспекту Зии Буниятова
- На Бинагадинском шоссе, по направлению к станции метро "Азадлыг проспекти"
- На проспекте Зии Буниятова в Наримановском районе Баку, от госпиталя МВД по направлению к станции метро "20 Января"
- На Тбилисском шоссе, от станции метро "20 Января" по направлению к центру города
- На проспекте Зии Буниятова в Низаминском и Наримановском районах Баку, от Бакинского Олимпийского стадиона по направлению к улице Ахмеда Раджабли
- На улице Кёроглу Рагимова, от пересечения с улицей Гюляры Гядирбековой до улицы академика Гасана Алиева
- На улице Диляры Алиевой, от улицы Александра Сергеевича Пушкина в сторону улицы Рашида Бейбутова
- На улице Рашида Бейбутова, в сторону Центрального банка
- На улице 28 Мая, от пересечения с улицей А.С.Пушкина до улицы Рашида Бейбутова
- На улице Юсифа Сафарова, по направлению к проспекту Гейдара Алиева, а также к центру города
- На улице Узеира Гаджибейли, от моста Джаваншира до проспекта Азадлыг
- На проспекте Бабека, в сторону центра города
- На проспекте Хатаи, в сторону проспекта Гейдара Алиева
- На улице академика Зарифы Алиевой
- На проспекте Нефтяников, у круга Азнефть
- На улице Афиаддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова
- На улице Ага Нейматулла, в сторону станции метро "Нариман Нариманов"
Водителям рекомендуется учитывать это при движении.
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