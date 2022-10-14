https://news.day.az/society/1503316.html В Сальяне пастух украл коров и собаку
В Сальяне пастух украл коров и собаку
Задержан пастух, укравший коров и собаку в Сальяне.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, с одной из ферм на территории села Гардили были украдены 4 коровы и собака породы кангал.
В результате оперативного расследования сотрудниками Сальянского РОП был задержан подозреваемый в краже пастух, житель Агсуинского района, Хабиб Мехдиев.
Расследование по факту продолжается.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре