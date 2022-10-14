В Сальяне пастух украл коров и собаку

Задержан пастух, укравший коров и собаку в Сальяне.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, с одной из ферм на территории села Гардили были украдены 4 коровы и собака породы кангал.

В результате оперативного расследования сотрудниками Сальянского РОП был задержан подозреваемый в краже пастух, житель Агсуинского района, Хабиб Мехдиев.

Расследование по факту продолжается.